أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، ان بلادها خفضت مستوى التهديد الأمني إلى (حاد) اليوم السبت بعد اتخاذ الشرطة إجراءات مهمة في التحقيق بشأن هجوم مانشستر.

ورفعت بريطانيا مستوى التهديد الأمني إلى (حرج) بمعنى أن هناك اعتقاداً بأن هجوماً آخر قد يكون وشيكاً بعد تفجير يوم الاثنين. وخفضت السلطات مستوى التهديد الأمني إلى (حاد) بما يعني أن وقوع هجوم يعتبر أمراً مرجحاً. وكنتيجة للقرار، سيتم سحب جنود كانوا يساعدون الشرطة من شوارع بريطانيا اعتباراً من منتصف ليل الاثنين.

هذا وكشف تقرير حديث نشرته صحيفة (تليغراف) البريطانية، عن المصدر الذي اعتمد عليه منفذ هجوم مانشستر الدامي سلمان عبيدي، لتمويل نشاطه الإرهابي. وقالت الصحيفة: ان سلمان حصل على عدد من القروض الطلابية التي تقدمها الحكومة البريطانية، ساعدته على تنفيذ هجومه الذي قتل خلاله 22 شخصاً، الاثنين الماضي.

وتجري أجهزة الأمن في بريطانيا حالياً تحقيقات من أجل الوصول إلى مصادر تمويل عبيدي (22 عاماً)، والتعرف على كيفية حصوله على الأموال اللازمة لسفره إلى ليبيا، حيث تدرب هناك على صنع القنابل في معسكرات للمتطرفين.

وقالت (تليغراف): إن عبيدي حصل على نحو 7 آلاف دولار على هيئة قروض طلابية، بعدما بدأ دراسة إدارة الأعمال في جامعة سالفورد، في أكتوبر 2015، ثم تلقى مبلغاً مماثلاً في العام التالي رغم تركه الدراسة.

والعبيدي الانتحاري الذي استهدف حفل أريانا غراندي ليل الاثنين في مانشستر ليقتل 22 شخصاً ويصيب العشرات، من أصول ليبية، وولد أبواه هناك قبل أن ينتقلا إلى بريطانيا. والجمعة، قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر راد إن التأهب الأمني في بريطانيا سيظل في أعلى مستوياته، مع ملاحقة الشرطة شبكة تشتبه بأنها قدمت دعماً للعبيدي.

إلى ذلك، قالت الشرطة البريطانية إنها اعتقلت رجلين يوم السبت (أمس) في إطار تعزيز جهودها للقبض على شبكة يشتبه بأنها تقف وراء الانتحاري الذي نفذ هجوم مانشستر.

وقالت شرطة مانشستر في بيان: ان الرجل البالغ من العمر 44 عاماً اعتقل في المدينة في إطار تحقيقاتها في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين. ومن بين الأشخاص الأحد عشر الذين ألقي القبض عليهم، أطلق سراح اثنان بدون اتهام، في حين ما زال التسعة الآخرون قيد الاحتجاز لاستجوابهم.

ونفذت الشرطة تفجيراً محكوماً لاقتحام شقة في شمال المدينة، حيث ألقت القبض على أشخاص في الآونة الأخيرة. وتستجوب الشرطة الآن 11 رجلاً بشأن الهجوم الذي نفذه سلمان عبيدي.

وعلى الرغم من أن أكبر مسؤول لمكافحة الإرهاب في بريطانيا قال إن الشرطة واثقة من إحراز تقدم (كبير) وقبضت على (عدد كبير من الشبكة)، إلا أنه سيجري نشر المزيد من الضباط المسلحين في أنحاء البلاد مع تعزيز الإجراءات الأمنية في نحو 1300 حدث من المقرر تنظيمها خلال عطلة مطلع الأسبوع الطويلة.

وقالت صحيفة (ذا تايمز)، في عددها الصادر أمس السبت: ان ضباط المخابرات توصلوا إلى أن 23 ألف متطرف يعيشون في بريطانيا.

وفي الأسبوع الماضي، قال مصدر مطلع إن وكالات الأمن تدير 500 عملية تتعلق بنحو ثلاثة آلاف شخص يعتقد أنهم يمثلون خطراً.

في سياق آخر، قالت الخطوط الجوية البريطانية إن رحلات لها في بريطانيا تأخرت واضطر الركاب للانتظار لوقت طويل في مطارات يوم السبت بسبب عطل في نظام إلكتروني عالمي.

وقالت المتحدثة باسم الشركة: (نعتذر لعملائنا الذين يواجهون بعض التأخير بسبب عطل في نظام تكنولوجيا المعلومات هذا الصباح.. نحن نعمل لحل المشكلة بأسرع ما يمكن).

ولم تقدم المتحدثة المزيد من التفاصيل. وتحدث مسافرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأخر لوقت طويل في رحلات الخطوط الجوية البريطانية المملوكة للمجموعة الدولية لشركات الطيران (آي.إيه.جي) بسبب اضطرار الطائرات للانتظار على المدرج في بداية عطلة نهاية أسبوع طويلة في بريطانيا.

وكتب أحد الركاب على تويتر: (ما زلنا على المدرج في ليدز.. الخطوط الجوية البريطانية تظن أن هيثرو مكتظ لدرجة تمنعنا من الإقلاع.. لا يمكن أن نلحق برحلتنا إلى فيجاس بهذا الشكل).