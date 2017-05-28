وأضاف حامد سلطاني نجاد، في اجتماع الجمعية العمومية لبورصة السلع الايرانية يوم الأربعاء الماضي، ان صفقات المنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية في العام المذكور نمت بنسبة 26 و34 بالمئة من الحيث الحجم والقيمة على التوالي، حيث سجلت مستوى قياسياً في تعاملات البورصة العام الماضي. ولفت الى أن صفقات المنتجات الزراعية سجلت نمواً بنسبة 229 و199 بالمئة من حيث الحجم والقيمة بالترتيب، فيما تجاوزت صفقات القمح 422 ألف طن.

وأكد سلطاني نجاد أن من أولويات العام الجديد (بدأ 21 مارس/ آذار2017) تنمية التعاملات مع بورصة السلع الروسية ودول أعضاء الاتحاد الأوراسي، فضلاً عن تهيئة أرضية التسويق الدولي واجتذاب العملاء الأجانب وإنشاء بنى الربط اللازمة مع البورصات الاقليمية.