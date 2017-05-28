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رقم الخبر: 194571 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:06 الاقسام: اقتصاد  
الرئيس الإيراني يبلغ وزارة المالية بقانون إتفاقية التعاون الإقتصادي مع بولندا

الرئيس الإيراني يبلغ وزارة المالية بقانون إتفاقية التعاون الإقتصادي مع بولندا

أبلغ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، وزارة الاقتصاد والشؤون المالية بقانون اتفاقية التعاون الاقتصادي بين ايران وبولندا وقانون تنقيح القوانين الضريبية في البلاد.

وتنفيذاً للمادة (123) من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بعث الرئيس روحاني، أمس، كتابين رسميين الى كل من وزارة الاقتصاد والشؤون المالية ومنظمة البيئة، أبلغ الأولى بقانون تنقيح القوانين الضريبية في ايران وقانون (اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبولندا)، وأبلغ الثانية بقانون (الحفاظ على الأهوار وإحيائها وإدارتها).

الجدير بالذكر ان هذه القوانين الثلاثة تم إبلاغها من قبل الرئيس الايراني، بعد أن صادق عليها مجلس الشورى الاسلامي.

 
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