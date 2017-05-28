أبلغ رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم السبت، وزارة الاقتصاد والشؤون المالية بقانون اتفاقية التعاون الاقتصادي بين ايران وبولندا وقانون تنقيح القوانين الضريبية في البلاد.

وتنفيذاً للمادة (123) من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، بعث الرئيس روحاني، أمس، كتابين رسميين الى كل من وزارة الاقتصاد والشؤون المالية ومنظمة البيئة، أبلغ الأولى بقانون تنقيح القوانين الضريبية في ايران وقانون (اتفاقية التعاون الاقتصادي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبولندا)، وأبلغ الثانية بقانون (الحفاظ على الأهوار وإحيائها وإدارتها).

الجدير بالذكر ان هذه القوانين الثلاثة تم إبلاغها من قبل الرئيس الايراني، بعد أن صادق عليها مجلس الشورى الاسلامي.