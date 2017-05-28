وفي حديثه له مع وسائل الإعلام لدى إنتهاء إجتماع الدول المصدرة للنفط (أوبك) في فيينا، قال الوزير زنكنة: انه بالاستفادة من المشاريع الجديدة التي سننجزها مع الشركات العالمية، سيرتفع حجم إنتاج ايران من النفط الخام بمقدار الربع خلال السنوات الخمس القادمة. وأوضح ان تطوير الحقول الجديدة مع تحسين وضع المخازن النفطية القديمة ستسمح لإيران بزيادة طاقتها الإنتاجية من 4 ملايين لتصل الى 5 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل 5 بالمائة من الإنتاج العالمي. وأضاف: كما سترتفع طاقة إنتاج ايران من المكثفات الغازية من حوالي 600 ألف برميل لتصل الى قرابة مليون برميل يومياً.

ورأى زنكنة ان الانتخابات أرسلت رسالة هامة الى العالم بمواصلة التعامل والتعاطي مع العالم على أساس الاحترام المتبادل، مشدداً على ان وقت فرض الحظر قد ولى. وأعرب وزير النفط عن أمله بإبرام عقود نفطية مع (توتال) الفرنسية و(لوك أويل) الروسية و(ميرسك) الدنماركية و(برتامينا) الأندونيسية هذا العام.

وأكد زنكنة ان زيادة الطاقة الانتاجية للنفط الخام في ايران لن تخرج التعاون مع (أوبك) عن مساره، موضحاً ان جميع قرارات أوبك قصيرة الأمد، في حين ان الطاقة الإنتاجية هي جزء من برامجنا على الأمد الطويل.