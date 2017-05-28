قال السفير المكسيكي في ايران، الفونسو زغبه، ان بلاده تعتبر ممراً مناسباً جداً لوصول ايران الى أسواق أوروبا وأميركا.

وأضاف السفير المكسيكي، اليوم السبت، في اجتماع مع رئيس غرفة ألبرز التجارية: ان المسكيك تصدر المواد الغذائية والمعلبات الى دول الصين وماليزيا واليابان وأميركا، ومستعدة للتعامل في هذا المجال مع ايران.

وأشار زغبه الى تعاون المكسيك التجاري مع الدول الاسلامية في مجال المنتجات الغذائية الحلال، وقال: بإمكاننا إنتاج أنواع المواد الغذائية الحلال ووفقاً لمعايير الحلال الايرانية وتصديرها الى ايران. وأضاف: إننا ندعو الى المزيد من العلاقات الودية مع ايران، ونرحب بالتعاون والتبادل التجاري وتطوير الواردات والصادرات بين البلدين.

وأشار السفير الى زراعة المحاصيل الزراعية مثل الطماطة والكاكو والذرة في المكسيك، وقال: ان بلاده مستعدة للتعاون المشترك مع ايران في هذه المجالات.