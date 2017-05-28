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رقم الخبر: 194568 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. إفتتاح فرع لبنك "ملي" الإيراني في النجف الأشرف

قريباً.. إفتتاح فرع لبنك "ملي" الإيراني في النجف الأشرف

أعلن مساعد الشؤون الدولية والعملات ببنك (ملي) الايراني عن افتتاح فرع لهذا البنك في مدينة النجف الأشرف قريباً.

وقال غلام رضا بناهي، اليوم السبت، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان فرع بنك ملي في هامبورغ هو الأكثر نشاطاً حالياً ويقوم بتقديم الخدمات الى مختلف أنحاء أوروبا.

وأعلن البنك المركزي الإيراني أنه تمت إعادة ربطه هو وبنوك أخرى في إيران بشبكة (سويفت) للمعاملات المالية الدولية بعد رفع العقوبات الغربية عن طهران، وذلك بعد غياب دام أربع سنوات. وأكد البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، ان جميع البنوك الإيرانية غير الخاضعة للعقوبات أعيد وصلها بنظام (سويفت) منذ 13 فبراير/ شباط الجاري.

وبنك ملي -أحد أكبر بنوك البلاد- في عداد البنوك الـ15 التي أعيد وصلها.

 
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