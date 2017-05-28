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رقم الخبر: 194567 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:03 الاقسام: اقتصاد  
دول اسكندنافية تفاوض طهران لاستئناف الرحلات الجوية

دول اسكندنافية تفاوض طهران لاستئناف الرحلات الجوية

أعلنت وزارة النقل والاتصالات النرويجية، في بيان يوم الجمعة، إن النرويج والدنمارك والسويد ستتفاوض مع إيران يومي 29 و30 مايو/ أيار لتحديث وتحرير اتفاقيات للطيران التجاري.

ولا تسير شركتا الطيران الاسكندنافيتان الأكبر (ساس) و(اير شاتل) النرويجية رحلات جوية إلى إيران في الوقت الراهن. وتأتي هذه الخطوة بعد رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في شهر يناير/ كانون الثاني 2016، وعقب ذلك بدأت شركات أوروبية باستئناف رحلاتها إلى الجمهورية الإسلامية.

 
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