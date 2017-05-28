  • الأحد ٢ رمضان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194566 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:05 الاقسام: اقتصاد  
"توتال" تؤكد إستكمال إتفاق غاز مع إيران قبل الصيف

"توتال" تؤكد إستكمال إتفاق غاز مع إيران قبل الصيف

قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي العام لعملاق النفط الفرنسية: ان الشركة ما زالت تخطط لاستكمال اتفاق غاز بارس الجنوبي مع إيران قبل الصيف.

وأكد بويان، الجمعة، ان التوقيع على الإعفاء من الحظر الأميركي ضمن عقبات أخرى مهد الطريق أمام توقيع الاتفاق.

وكانت توتال قالت في فبراير/شباط إن القرار النهائي بشأن الصفقة يتوقف على تجديد الإدارة الأميركية الجديدة للإعفاء من الحظر. أضاف بويا انه التقى بوزير النفط الإيراني في فيينا على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0729 sec