قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال، باتريك بويان، للصحفيين على هامش الاجتماع السنوي العام لعملاق النفط الفرنسية: ان الشركة ما زالت تخطط لاستكمال اتفاق غاز بارس الجنوبي مع إيران قبل الصيف.

وأكد بويان، الجمعة، ان التوقيع على الإعفاء من الحظر الأميركي ضمن عقبات أخرى مهد الطريق أمام توقيع الاتفاق.

وكانت توتال قالت في فبراير/شباط إن القرار النهائي بشأن الصفقة يتوقف على تجديد الإدارة الأميركية الجديدة للإعفاء من الحظر. أضاف بويا انه التقى بوزير النفط الإيراني في فيينا على هامش اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).