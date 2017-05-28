أفادت التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك الإيرانية عن نمو قيمة التبادلات التجارية بين إيران والصين بنسبة 50 بالمائة خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2017.

وتخطت قيمة التبادلات التجارية بين البلدين حاجز الـ12 مليار دولار، حيث شكلت صادرات النفط الإيراني إلى الصين 63 بالمائة من إجمالي صادرات إيران إليها خلال عام 2016. كما أفادت أحدث التقارير الصادرة عن مصلحة الجمارك الصينية بأنه ارتفعت التبادلات التجارية بين إيران والصين خلال الشهور الأربعة الماضية بنسبة 49 بالمائة مقارنة مع الفترة المذكورة من العام الماضي.

واستوردت الصين أكثر من 4ر6 مليار دولار من السلع الإيرانية في الفترة من يناير حتى أبريل الماضيين، مسجلة نمواً بنسبة 70 بالمائة مقارنة مع العام الماضي الذي وصلت قيمة استيرادها من السلع الإيرانية إلى 7ر3 مليار دولار.

وتهدف إيران والصين رفع قيمة تبادلاتهما السنوية إلى 60 مليار دولار.