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رقم الخبر: 194564 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 19:04 الاقسام: اقتصاد  
هيكلية إقتصادية جديدة في جهاز الدبلوماسية الإيرانية

هيكلية إقتصادية جديدة في جهاز الدبلوماسية الإيرانية

كشف نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، عن تغيير في هيكليات بعض الأجهزة الدبلوماسية في ايران.

وصرّح النائب أبوالفضل حسن بيغي، ان اللجنة اجتمعت بمسؤولين وخبراء في وزارة الخارجية الايرانية بعد عدة دراسات أجرتها من أجل تحقيق وتنفيذ سياسة الاقتصاد المقاوم في داخل وخارج البلاد. وأضاف: توصلنا الى نتيجة بوجوب تغيير هيكلية الأجهزة الدبلوماسية لتتماشى مع شعارات الثورة الاسلامية. وكشف أنّه سيتم إضافة حقيبتين إقتصاديتين جديدتين، حيث ستكون الأولى في وزارة الخارجية، والثانية في السفارات الايرانية المنتشرة حول العالم.

ولفت حسن بيغي إلى أن الجهاز الدبلوماسي الجديد سيعمد الى إضافة كوادر متخصصة ونوعية من أجل إيجاد وتطوير شق الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية. ونوه إلى أن هذا التشكيل الجديد سوف يمر ضمن أطره القانونية من أجل تطبيقه وتنفيذه في القريب العاجل.

 
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