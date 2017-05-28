أعربت صحيفة ألمانية عن الرغبة الكبيرة للاقتصاد الألماني للمزيد من تعزيز التبادل التجاري مع ايران وذلك بعد فوز الرئيس روحاني في الانتخابات الرئاسية، مبينة في الوقت نفسه ان الحظر الأمريكي مازال يشكل عقبة في هذا المجال.

وأشارت صحيفة (ويرتشافتز ووخه) الألمانية الى رغبة الشركات الألمانية للتعاون التجاري مع ايران، وقالت: ان فوز روحاني في الانتخابات الرئاسية قد خلق حالة من الهدوء والارتياح لدى الجمعيات الاقتصادية الألمانية، إلا أنه مازالت هناك أمور قائمة في التجارة مع هذا البلد.

وأشارت الصحيفة الى تصريح رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، ديتر كمبوف، والذي بين فيه ان نتيجة الانتخابات الايرانية شجع الجانب الألماني لإقامة المزيد من التعاون التجاري وتوظيف الاستثمارات مع ايران. كما وصف فولكر تراير، من غرفة التجارة والصناعة الألمانية، نتيجة الانتخابات الرئاسية الايرانية بأنه مؤشر يبعث على الأمل.

وبينت الصحفية ان الصادرات الألمانية شهدت ازدياداً بنسبة 25 بالمائه في عام 2016 مقارنة مع عام 2015، لافتة الى تقييم غرفة التجارة والصناعة والألمانية بأن حجم الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017 شهدت ازدياداً بنسبة 40 بالمائة .

وفي السياق ذاته، اعتبر غرغور فولف، عضو جمعية التجارة الخارجية الألمانية، ان العملية التجارية مع ايران شهدت تطوراً جيداً بعد الاتفاق النووي الايراني مع الغرب في عام 2015 .