عادة ما يجد البشر في الوقوف على ساق واحدة تمريناً مفيداً في درس اليوغا؛ أما طيور الفلامينغو فتجد فيه راحة كبرى وتتخذ منه وضعية نومها المفضلة. والعجيب أنك لا ترى طائر فلامينغو واحداً يسقط من انعدام التوازن حتى في النوم.

وطائر الفلامينغو أو طيور النحام هي إحدى الطيور الكبيرة الحجم التي تمتلك رقبة طويلة وساقين طويلتين ويتميز طائر الفلامينغو باللون الوردي المحمر الجميل الذي يجعله أحد أجمل الطيور في العالم، وقد اكتسب طائر الفلامينغو ألوانه الجميلة نتيجة الغذاء الذي يتغذى عليه، حيث اكتسب الطائر اللون الوردي المحمر نتيجة الصبغات الموجودة في الطحالب واللافقاريات التي يتغذى عليها، حسب تقرير لموقع سحر الكون.

والسبب في وقوف الطائر على ساق واحدة يظل مبهماً ولغزاً عصياً، لكن بعض العلماء يعزون ذلك إلى تنظيم درجة حرارة الجسم، فيما يرى آخرون أنه قد يكون من شأنه تخفيف إجهاد العضلات.

لكن عالمي الأحياء الأميركيين من مدينة أتلاتنا، يونغ-هوي تشانغ من جامعة جورجيا تيك، ولينا تينغ من جامعة إموري، انطلقا في رحلة بحثية لاستكشاف هذه الصفة الفريدة لهذا الطائر وبالفعل تعرفوا على الآلية التي يستخدمها الطائر للوقوف على ساق واحدة ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

* محاولة فاشلة

بداية الرحلة كانت مع محاولة فاشلة للتلصّص على الطيور ومراقبتها عن كثب في حديقة حيوان أتلانتا. يقول تشانغ لصحيفة الأتلانتيك: (أردنا إجراء تجربة كل ما نفعله فيها هو أن نقترب من الطيور ونكِزَها قليلاً (وكز)، لكن إدارة الحديقة لم تسمح لنا بذلك).

ما كان من الباحثَيْن إلا أن عمّما طلبهما على كافة حدائق حيوان المنطقة؛ فلبّته حديقة حيوانات مدينة برمنغهام الأميركية في ولاية آلاباما، حيث أرسلت لهما طائري فلامينغو كانت قد أنهت حياتهما بالموت الرحيم.

عندها بدأ الباحثان تفحّص الطائرين، وهنا حدث أمر مذهل، إذ أمسك تشانغ بإحدى الجثتين وأوقفها على ساقها التي اتخذت من تلقاء نفسها فجأة وضعيتها المعتادة في مكانها، وهكذا تمكن تشانغ من إيقاف طير ميت على الطاولة متوازناً على ساق واحدة كأنه نائم.

يقول تشانغ: (كانت تلك لحظة مميزة مفاجئة، إذ لم نكن نتوقع له أن يتوازن، بيد أنه احتفظ بتوازن كامل).

أما الغريب والعجيب أكثر من ذلك، فهو أن الجثتين لم تتمكّنا من الوقوف على ساقين.

وبدلاً من استخدام القوة العضلية الفاعلة للتوازن على ساق واحدة –مثلما يفعل الإنسان، ما يجعلك تشعر بالتعب بعد درس اليوغا ذاك- فإن النظام العضلي والعظمي الفريدين لطيور الفلامينغو يساعدان الجاذبية الأرضية لتكون هي مفتاح السر كله، وفق ما ذكره العالمان في دراسة نشرت في Biology Letters.

* كيف يفعلها؟

يبدو أن الهيكل العظمي لطيور الفلامينغو هو المفتاح، حيث إن طيور الفلامينغو مفصلان رئيسيان على سيقانها مثلما لدى الإنسان. لكن ما تراه ينثني إلى الخلف في ساق الفلامينغو ليس ركبة الساق، بل كاحلها، أما ركبة الطائر فمختبئة ضمن قسمات جسم الطير في الجزء الأسمن من جسمه.

عندما يكون الفلامينغو جاهزاً ليغفو يرفع إحدى ساقيه ويحرك جسمه غريزياً، بحيث لا تبقى ساقه الوحيدة أسفل خاصرته، بل تكون متمركزة تماماً تحت مركز ثقله، (أي تحمل الجسم من منتصفه وليس من أجنابه كأي ساق عادية) في ذات الوقت يسحب الطائر ساقه الأخرى إلى الأعلى لتنثني الركبة (التي توجد في مكان مختلف عن معظم الكائنات)، فيستريح الفلامينغو على ساقه. وتعود جميع المفاصل إلى أماكنها.

يقول تشانغ متحدثاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): (لو نظرتم إلى الطير من الأمام بينما هو واقف على ساق واحدة، ترون القدم أسفل الجسم مباشرة، ما يعني أن الساق تتخذ زاوية داخلية، وهذه هي الوضعية التي عليك اتخاذها من أجل تفعيل ميكانيكية البقاء في توازن).

وبينما يبقى الفلامينغو متوازناً بلا حراك على الإطلاق طيلة نومه، فإن الجاذبية الأرضية هي التي تؤدي بقية الدور وتساعد الطائر على الحفاظ على وضعيته في مكانه.

ورغم أن طريقة الآلية لا تفسّر بالضرورة السبب الذي يدفع الفلامينغو للنوم على ساق واحدة، فإنها تشير إلى أن الطائر ليس فقط يخفف من إجهاده العضلي، ذلك أن بوسعه الوقوف من دون استخدام عضلاته كلها أصلاً، ما يشير إلى أنه قد يكون يوفر طاقته.

* السؤال المحير لماذا يفعل ذلك؟

ماثيو آندرسون من جامعة سانت جوزيف هو عالِمٌ يدرس طيور الفلامينغو، قال عن هذه الدراسة إنها (خطوة هامة إلى الأمام)، لكنه قال إن إشارات الاستفهام لا تزال باقية.

وفي حديثه لـ(بي بي سي) قال: (في دراستهما خطوة للبدء بالإجابة عن سؤال كيف يتوازن الفلامينغو بكل أريحية على ساق واحدة. لكن المهم أن الباحثين لم يتطرقا في بحثهما إلى مكان وزمان استخدام الفلامينغو لهذا التصرف قيد البحث، ولهذا فإن البحث لا يعالج حقيقة قضية لماذا تستريح طيور الفلامينغو على ساق واحدة).

وأضاف آندرسون (إن تقديم دليل على الآلية الميكانيكية التي تدعم أو تسمح بحدوث هذا التصرف لا يفسّر بالضرورة سبب حدوث هذا التصرف من أصله).

كما أشار لصحيفة الأتلانتيك إلى أنه لو كان الغرض الرئيسي من تلك الوضعية هو توفير وادخار الطاقة ليس إلا، ففي تلك الحالة إذاً (يتوقع المرء من طيور الفلامينغو أن تستخدم وضعية راحة الساق الواحدة على الدوام باستمرار).

من جهته قال تشانغ لمجلة (ديسكفر) إن المزيد من الأبحاث آتية على الطريق، وأضاف: (مازلنا لا نعرف الآليات التشريحية المستخدمة في وضعية الساق الواحدة التي تسمح بهذا التصرف، لكن يمكننا القول إن الأمر متعلق بالتشريح الهيكلي العظمي، فعلينا تصوير التشريح الهيكلي مباشرة في أثناء ممارسة الطيور لذاك التصرف –بالأشعة السينية مثلاً- لكي نصل لمبتغانا، وهذا سيكون اتجاهاً للأبحاث مستقبلاً).

حتى الآن يجري الباحثان أبحاثهما على نفقتيهما الخاصة ومن مجهودهما الخاص دون تمويل. يقول تشانغ: (إنه عمل مدفوع بالحب، فنحن نقوم بالتجارب العلمية لمجرد الرغبة في تعلم كيف تعمل الطبيعة).

* نظريات غير محسومة

وكان العلماء قد لاحظوا أن طيور الفلامينغو تقف على ساقها سواء في البرية أو في الأسر ما يشير إلى أنه شيء طبيعي تماماً بالنسبة لها القيام بذلك السلوك وليس نتيجة الإجهاد الناجم عن الحبس، وفقاً لما جاء في موقع سر الكون.

وقد وضعت العديد من النظريات لتفسير تلك الظاهرة مثل نظرية الحفاظ على درجة الحرارة من خلال ترشيد استخدام إحدى الساقين أو نظرية تقوية الدورة الدموية عبر استخدام ساق واحدة للوقف، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي تأكيد لماذا يقوم طائر الفلامينغو بالوقوف على ساق واحدة فقط؟!.