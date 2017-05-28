إنجاب الأبناء حلم يراود الرجال والنساء المحرومين من هذه النعمة، لكن ما بال بعض الزعماء والقادة الذين يحكمون دولا عظمى دون أن ينجبوا؟!.

زعماء 5 دول من مجموعة السبع دول الكبرى، هي فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا، ليس لديهم أولاد من صلبهم.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، البالغ من العمر 39 عاما، متزوج من معلمته السابقة بريجيت ترونيو، التي لديها 3 أولاد من زوج سابق، لكنها لم تنجب من ماكرون.

كذلك الحال لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، صاحبة الـ 59 عاما، فرغم أنها ارتبطت عام 1980 بفيليب جون ماي، لكنها لم تنجب أولادا.

وتقول ماي إنها حزنت كثيرا عندما تبين لها أنه لا يمكنها الإنجاب.

كما أن للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي توصف بأنها المرأة الأقوى في العالم، لم تحظ بالأمومة رغم زواجها مرتين في حياتها.

ومن الزعماء الرجال الذين لم يرزقوا بأولاد، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني.

وتقول السيدة الأولى في اليابان أكي أبي، إنها ناضلت كثيرا من أجل أن تنجب لكنها لم تستطع بسبب العقم.