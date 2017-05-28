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رقم الخبر: 194556 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: منوعات  
لوين رايحين؟!
أسعدتم صباحاً

لوين رايحين؟!

نهاية الأسبوع الماضي استقبل الإرهابي المجرم رؤوفين ريفلين.. ربما لم يسمع بإسمه الكثير من حضراتكم المهم أن هذا المجرم هو رئيس الكيان الصهيوني الغاصب وقد استقبل قبل أيام أربعة أشخاص أردنيين.. ضخام الجثة وعندهم شوارب.. ويرتدون الزي العربي بالكوفية والعقال!

استقبلهم المجرم ريفلين في القدس الشريف المحتلة على اعتبار أنهم يمثلون العشائر الأردنية الكريمة.. زعم أحدهم أنه يمثل قبيلة بني حسن وتسمى في الأردن قبيلة المليون مواطن، فيما زعم شريكه أنه يمثل قبيلة بني صخر، والخ الخ.

ليست هنالك ضجّة في الأردن الشقيق ولا في باقي الدول العربية من وجود النتن ياهو ولا من وجود المتطرف ليبرمان.. بل قبل يومين أو ثلاثة كانت ضيفة على عمان المجرمة تسيبي ليفني -طبعاً تعرفونها- والسبب أن هذه وفود رسمية تمثل الحكومات ومعلوم أن حكومتي تل أبيب وعمان ترتبطان بإتفاقية وادي عربة منذ عشرين عاماً.. شو عليها؟! أما أن يذهب وفد من الأردن ويقول أنه يمثل العشائر الأردنية الكريمة فهذا ما لا يستسيغه ضمير وعقل وقلب وفكر وأخلاق المواطن الأردني أولاً ولا العربي والإسلامي ثانياً.

أنا اليوم أحب أن أهوّن على الذين قامت قيامتهم من زيارة العار هذه.. وأقول لهم بالله عليكم شو كنتم تأملون من القمة الأمريكية العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض الأسبوع الماضي وأهدرت فيها المليارات وهرولت نحوها القيادات.. ايش كان مطلوب من هؤلاء القواد أن يفعلوا غير مسألة التطبيع مع اسرائيل وحرف بوصلة الشعوب العربية والإسلامية بأنه ليس عدوتكم اسرائيل بل أن عدوتكم هي الجمهورية الاسلامية؟!..

إذا كنتم تستكثرون على أربعة مساطيل (معقّلين) يبيعوا ضميرهم وشرفهم ويدشّنوا التطبيع مع العدو الصهيوني.. فماذا تقولون عن وسائل الإعلام (المعتدلة) التي تقول عن الطائرة التي نقلت ترامب من الرياض الى تل أبيب بأنها الرحلة العلنية الأولى بين البلدين.. ويعرب النتن ياهو عن أمله بأن تكون طائرته هي الرحلة العلنية الثانية بين البلدين الشقيقين!! بالله عليكم لا تزعلوا.. نحن رايحين فين؟!..

 

 

بقلم: محمد بهمن  
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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