وأوضح بابا زادة في حديث لوكالة أنباء فارس، بأن زيادة انتاج الغاز عبر المراحل الجديدة لحقل بارس الجنوبي، منحت لايران اليد العليا في تجارة الغاز العالمية والمفاوضات مع دول الجوار.

وأضاف أن حقل بارس الجنوبي يستحوذ على نحو 75 بالمئة من اجمالي حجم انتاج ايران، حيث يتعين زيادة الاستخراج والانتاج من هذا الحقل المشترك (مع قطر).

وبيّن بابازادة بأن ايران وعلى ضوء زيادة انتاج حقل بارس تقدمت مرتبة واحدة في التجارة العالمية للغاز وستصدر ولاوّل مرة الغاز الى جورجيا، فضلا عن اعتزام الشركة الوطنية اطلاق مفاوضات مع دول الجوار والبعيدة.

وأشار الى فائض يتجاوز متوسط 60 مليون مترمكعب يوميا من الاستهلاك الداخلي في البلاد وأن هذا يمثل ميزة تصديرية لايران.

