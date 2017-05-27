قرَّر الاتحاد الويلزي لكرة القدم، غلق سقف مباراة ملعب "الألفية" بالعاصمة كارديف، والذي سيحتضن نهائي دوري الأبطال بين يوفنتوس، وريال مدريد، 3 يونيو/حزيران المقبل؛ لأسباب أمنية، للمرة الأولى في تاريخه.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، السبت، إنّ الأحداث الإرهابية بمدينة مانشستر، الإثنين الماضي، أثارت القلق عند الاتحاد الويلزي؛ خوفًا من تكرار العمليات قبل نهائي دوري الأبطال، لذلك طلبوا غلق سقف الملعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ "الاتحاد الويلزي، أبلغ الناديين بالأمر؛ لأنهما سيجريان مرانهما الأخير، قبل المباراة على الملعب وسقفه مغلق، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، لم يوافق على الأمر بعد.

وسيتواجد 2000 ضابط شرطة، في محيط ملعب المباراة، لتأمينه من أي اعتداءات محتملة.