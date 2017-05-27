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رقم الخبر: 194549 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 14:50 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
الشوكولاتة تقي من (الرجفان الأذيني) للقلب

الشوكولاتة تقي من (الرجفان الأذيني) للقلب

أكد علماء دنماركيون أن الاستهلاك المنتظم لكميات قليلة من الشوكولاتة يقي من الإصابة بأمراض القلب.

وأكد العلماء في مقالة نشرتها مجلة جامعة هارفارد الأمريكية أن: أبحاثهم الأخيرة بينت أن تناول الشوكولاتة بكميات قليلة أسبوعيا يقي من أمراض القلب وخصوصا (الرجفان الأذيني)، فالاختبارات التي أجروها أظهرت أن النساء اللواتي يتناولن نحو 30 غراما من الشوكولاتة أسبوعيا، قلت احتمالات الإصابة بالرجفان الأذيني لديهن بنسبة 21%، أما الرجال الذين يتناولون من 60 إلى 180 غراما في الأسبوع فانخفضت احتمالية إصابتهم بهذا المرض بنسبة 23%.

وأشاروا إلى أنهم توصلوا لتلك النتائج بعد مراجعة الملفات الطبية لأكثر من 55 ألف شخص، حيث تم تقييم الحالة الصحية والعادات الغذائية لهم، بناء على الملفات التي حصلوا عليها من منظمة الصحة العالمية، والتي جمعت في الفترة ما بين عامي 1993 و1997.

وأوضحوا أن الحديث يدور في الدرجة الأولى عن الشكولاتة الداكنة التي تحتوي على كميات أكبر من الكاكاو، وكمية أقل من السعرات الحرارية.

ويذكر أن العديد من الدراسات السابقة كانت تحدثت عن فوائد تناول الشوكولاتة، كون الكاكاو الموجود فيها يحتوي على كميات وفيرة من الـ«فلافونيدات» ذات الخصائص المضادة للأكسدة، حيث تساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين والسرطانات.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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