يدخل رافاييل نادال بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ولأول مرة منذ 3 سنوات، وهو في قمة مستواه، ليكون مرشحًا بقوة للفوز باللقب الكبير للمرة العاشرة.

واستعاد نادال، الذي سيكمل عامه الـ31 بعد أيام، سابق تألقه في موسم بطولات الملاعب الرملية بأوروبا ليتوج بألقاب مونت كارلو، وبرشلونة، ومدريد، ومن ثم أصبح يمثل تهديدًا لا يُستهان به أمام كل من يطمح للفوز.

وفي ظل تفضيل رجل الموسم روجيه فيدرر، الحصول على راحة قبل المشاركة في ويمبلدون، ومع محاولات حامل اللقب، نوفاك ديوكوفيتش استعادة بريقه، ومع تراجع مستوى المصنف الأول عالميًا آندي موراي، فإن نادال، بات مرشحًا بقوة للتتويج في ملاعب رولان جاروس من جديد في العاصمة الفرنسية.

وربما يواجه نادال، تحديات من الجيل الجديد من أصحاب الضربات القوية، مثل النمساوي دومينيك ثيم، والألماني الصاعد بقوة ألكسندر زفيريف، لكن النجم الإسباني المتألق، يبدو عازمًا على استعادة عرشه.

وكان من الغريب رؤية نادال، وهو يتعرض لهزيمة مدوية أمام ديوكوفيتش في دور الثمانية بنسخة عام 2015، وكانت تلك ثاني هزيمة له في البطولة الكبرى الثانية في الموسم، والتي هيمن عليها منذ 2005.

وتسبَّب تراجع مستوى ولياقة وثقة نادال بنفسه في هذه الهزيمة لكنه بدا بحال أفضل العام الماضي قبل تعرضه لإصابة بالمرفق أجبرته على الانسحاب، قبل خوض مباراة بالدور الثالث، ضد مواطنه مارسيل جرانويرس.

كان اللقب 14، والأخير لنادال في البطولات الأربع الكبرى في يوم ممطر بباريس في 2014، عندما تغلب على مواطنه ديفيد فيرير.