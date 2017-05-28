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رقم الخبر: 194545 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 16:41 الاقسام: ثقافة وفن  
السيناريست الايراني محسن باقري ينال جائزة من بولندا

السيناريست الايراني محسن باقري ينال جائزة من بولندا

حصل السيناريست الايراني محسن باقري على جائزة من مهرجان «Polish International Film Festival» الدولي في بولندا بدورته الثانية، على سيناريو فيلم «الاثر».

وكان محسن باقري قد شارك بسيناريو فيلم قصير عنوانه «الاثر» (رد با) الذي يسلط فيه الضوء بنظرة حديثة على الانسان المعاصر الذي حوصر بالادوات الحديثة في حياته ويحاول ان ينقذ نفسه من ذلك.

السيناريو تم تاُليفه لفيلم انيميشن كان قد شارك في الدورة التاسعة لمهرجان سينما الشباب المناطقي وحصل على دبلوم فخرية منه.

ويذكر ان محسن باقري كان قد شارك في العديد من المهرجانات وحصل منها على عدة جوائز، وحالياً يتولى مسؤولية ادارة مركز الفنون البصرية في محافظة «جهار محال وبختياري» بجنوب ايران.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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