حصل السيناريست الايراني محسن باقري على جائزة من مهرجان «Polish International Film Festival» الدولي في بولندا بدورته الثانية، على سيناريو فيلم «الاثر».

وكان محسن باقري قد شارك بسيناريو فيلم قصير عنوانه «الاثر» (رد با) الذي يسلط فيه الضوء بنظرة حديثة على الانسان المعاصر الذي حوصر بالادوات الحديثة في حياته ويحاول ان ينقذ نفسه من ذلك.

السيناريو تم تاُليفه لفيلم انيميشن كان قد شارك في الدورة التاسعة لمهرجان سينما الشباب المناطقي وحصل على دبلوم فخرية منه.

ويذكر ان محسن باقري كان قد شارك في العديد من المهرجانات وحصل منها على عدة جوائز، وحالياً يتولى مسؤولية ادارة مركز الفنون البصرية في محافظة «جهار محال وبختياري» بجنوب ايران.