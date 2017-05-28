توفي الفنان السوري سهيل عرفة، والد الممثلة أمل عرفة، عن عمرٍ يناهز الـ83 عاماً، بعد صراعٍ مع مرض السرطان.

سهيل عرفة، ملحن وموسيقار سوري، ولد في دمشق عام 1934، وبدأ مسيرته كفنان، ثم انتقل إلى التلحين، متزوجٌ وله 4 أولاد بينهم الفنانة أمل عرفة.

يعتبر عرفة من أهم الملحنين في سوريا والعالم العربي، حيث دخلت أعماله الشهيرة التي قدمها منذ نهاية الخمسيات الوجدان العام، ورددتها الجماهير العربية في كل مكان. حازت أغنيته الموجهة للأطفال «غنوا معنا يا أطفال العالم» على جائزة الميدالية الذهبية في مهرجان «النقود الذهبية» في إيطاليا، وكرّمته الجامعة العربية عام 1999 ومنحته لقب الموسيقار.