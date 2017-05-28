  • الأحد ٢ رمضان ١٤٣٨
  • الأحد , مايو 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 194544 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 16:42 الاقسام: ثقافة وفن  
الفنان السوري سهيل عرفة في ذمة الله

الفنان السوري سهيل عرفة في ذمة الله

توفي الفنان السوري سهيل عرفة، والد الممثلة أمل عرفة، عن عمرٍ يناهز الـ83 عاماً، بعد صراعٍ مع مرض السرطان.

سهيل عرفة، ملحن وموسيقار سوري، ولد في دمشق عام 1934، وبدأ مسيرته كفنان، ثم انتقل إلى التلحين، متزوجٌ وله 4 أولاد بينهم الفنانة أمل عرفة.

يعتبر عرفة من أهم الملحنين في سوريا والعالم العربي، حيث دخلت أعماله الشهيرة التي قدمها منذ نهاية الخمسيات الوجدان العام، ورددتها الجماهير العربية في كل مكان. حازت أغنيته الموجهة للأطفال «غنوا معنا يا أطفال العالم» على جائزة الميدالية الذهبية في مهرجان «النقود الذهبية» في إيطاليا، وكرّمته الجامعة العربية عام 1999 ومنحته لقب الموسيقار.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0708 sec