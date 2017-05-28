فاز الفيلم الايراني القصير «الحيوان» للمخرجين بهرام وبهمن ارك بالجائزة الثانية لأفضل فيلم من قسم «سينه فونداسيون» في مهرجان «كان» الدولي بنسخته السبعين بفرنسا.

وتنافس الفيلم في هذا القسم مع افلام من البرازيل وامريكا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا والهند وسلوفاكيا وتايوان.

«الحيوان» يحكي قصة شخص ينوي الهروب من الحدود بطريقة غير شرعية.

انطلقت فعاليات المهرجان في الـ17 من مايو/أيار الجاري واستمرت لغاية الـ24 منه .

مهرجان كان السينمائي هو أحد أهم المهرجانات السينمائية بالعالم ويرجع تأسيسه إلى سنة 1946 ويقام المهرجان كل عام في شهر مايو، في مدينة كان الفرنسية. ويوزع المهرجان عدة جوائز أهمها جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.