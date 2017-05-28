ستقام الدورة الـ30 من مهرجان أفلام الأطفال واليافعين في عاصمة الفن والثقافة الإيرانية «إصفهان» في يوليو القادم، ويعتبر هذا المهرجان فريدا من نوعه حيث تشارك فيه عادة أكثر من 70 دولة، مما يجعله متميزاً من حيث الحضور والأجواء، ويحظى بإستقبال واسع من قبل المشاهدين وأهل الفن.

وفي هذا الإطار أكد مدير قسم السيناريوهات علي أكبر قاضي نظام أن السيناريو يجب أن يكتب للطفل وليس حول الطفل، وهذا هو المعنی الذي نحاول تحقيقه في هذا المهرجان مضيفا اننا لسنا مهتمين بما يكتب أو يصنع حول الطفل، بل نريد أن يكون الفيلم مناسباً ليشاهده الأطفال.

وشدد انه علی لجنة تحكيم هذا القسم أن تنتبه لهذا الأمر، لأن هذا هو معيارنا الأساسي، حيث يجب أن ننتبه لذوق المشاهد المعني، وهو الطفل.

وصرح ان فيلم الطفل يجب أن يسلي المشاهد وعلاوة علی ذلك، ينقل اليه القيم الرفيعة وهذه السنة لن نقبل بالسيناريوهات التي لم تكتب للأطفال.

يذكر بأن هذا المهرجان يقام لفئتين، هما الأطفال واليافعين، وستكون المسابقة أيضاً في قسمين.

وبناء علی البيان الصحفي الصادر عن إدارة المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين، فان المهرجان سيقام في مدينة اصفهان اعتبارا من 30 يونيو وحتی 6 من يوليو 2017 القادم ، ويمكن الإطلاع علی شروط المشاركة عن طريق موقع مؤسسة فارابي السينمائية www.fcf.ir وموقع مهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين www.icff.ir .

عشاق السينما وجمهور الأطفال والمعنيين بصناعة الأفلام والإنتاج السينمائي، سيكونون علی موعد مع انطلاقة الدورة الـ 30 من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين للعام 2017، لتشهد مدينة اصفهان الأثرية وعلی مدار اسبوع كامل، باقة متنوعة من الأفلام التي تعكس سحر سينما الأطفال ومغامرات اليافعين، وتعبّر عن واقع المجتمعات ورؤى المخرجين في مجال صناعة الأفلام لهذه الفئة العمرية.

يذكر بأن السيد عليرضا رضاداد سيترأس إدارة هذا المهرجان اذ سبق لرضاداد رئاسة مهرجان فجر العالمي السينمائي في السنوات الماضية، وله باع طويل في مجال تنظيم المهرجانات.