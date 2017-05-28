لكن من اللافت أن لقطات للمبنى نفسه قد ظهرت في تقارير إخبارية حول انحسار مياه البحيرة، تعود إلى منتصف الشهر الماضي.

ورجحت الصفحات الإلكترونية المناصرة للمعارضة السورية، أن يكون البناء مصنعاً لإنتاج الطاقة بناه الفرنسيون، وتوقف عن العمل فيما بعد، وعندما تم بناء السد في خمسينيات القرن المنصرم، غمرت المياه المعمل، ليعود ويظهر بعد عشرات السنوات، مع انحسار المياه لأدنى مستوى لها.

يذكر أن بحيرة الرستن، أنشئت عام 1960 على نهر العاصي. وتختزن حوالى 225 مليون متر مكعب من المياه. وتقع البحيرة على حدود مدينة الرستن الغربية والشمالية، وهو الحد الفاصل بين محافظتي حمص وحماة.