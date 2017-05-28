ویضم كتاب «مائة سنة أخری» أكثر من مائة قصيدة شعریة لمؤسس الشعر الفارسي الحدیث نیما یوشیج كتبت بخط الید حیث قام فرع الادب المعاصر بمعهد الثقافة بتدوینها.

وقام بتجمیع هذه الكتابات واستنساخها الدكتور سعید رضواني والدكتور مهدي علیائي مقدم وتتضمن 105 قصائد شعریة غیر منشورة لهذا الشاعر.

ویذكر الدكتور رضواني بهذا الشأن ان عدم إصدار هذه المجموعة لحد الآن هو ان هذه الاشعار لم تكن معدة للنشر لأنها كانت مبعثرة في الكثیر من الاوراق وكتبت بخط الید ولم یتم فصلها بعد بالاضافة الی ذلك فإن إصدارها یستلزم الدقة وترتیبها حسب مواضعها الامر الذي ادی الی صرف أكثر من سنتین من الوقت من العمل الدقیق والمستمر لإثنین من الباحثین.

هذا وأصدر نیما یوشیج أول أشعاره في عام 1922 وآخرها في عام 1957 وأشعار هذا الكتاب تمثل مختلف انماط الحیاة التي عایشها الشاعر في مشواره الطویل هذا.

وكان یوشیج یكتب قصائده في اطر كلاسیكیة وحدیثة وكانت مضامینها متنوعة ومختلفة حیث تتناول الحرب والفقر والاستبداد والحب والطبیعة بالاضافة الی ان مواضیع مثل قضایا الحیاة البسیطة كانت من ملهمات الشاعر في إنشاده لبعض القصائد.