يأتي الصيف ومعه موسم الفراولة، التي تتفوق على البرتقال في غناها بفيتامين «سي»، كما تحتوي على أحماض مفيدة للحوامل، علاوة على محفزات للهضم. فوائد عديدة للفراولة ستجعلها حتما على مائدة طعامك اليوم.

الفراولة من الفواكه التي تظهر في موسم قصير نسبيا كما تتميز بأنها شديدة الحساسية، إذ تبدأ في فقدان طعمها بعد ساعات قليلة من الحصاد، ولكن رغم قصر فترة ظهورها في الأسواق، تمد الفراولة الجسم بالعديد من الفيتامينات وتقيه من عدة أمراض. تعتبر الفراولة من أغنى الثمار بفيتامين «سي» فتناول 200 غرام فقط من الفراولة يغطي احتياج جسم الشخص البالغ لفيتامين سي ليوم كامل. وبهذا تتفوق الفراولة في نسبة فيتامين «سي» حتى على البرتقال والليمون. وتمد الفراولة الجسم بالعديد من الأحماض المفيدة للحوامل كما أن نسبة الكالسيوم والحديد والزنك فيها، تجعلها من مصادر التغذية المهمة.

غنى الفراولة بالألياف الغذائية، مثل البكتين والسليولوز التي تحفز من عملية الهضم، يجعلها من أنسب الفواكه لمن يعاني من مشكلات في المعدة. وتساعد الفيتوكميكال (المواد النباتية الثانوية) الموجودة بالفراولة في الوقاية من السرطانات وأمراض القلب والدورة الدموية. ورغم غنى الفراولة بالكثير من الفيتامينات المفيدة للجسم، إلا أن نسبة السعرات الحرارية فيها منخفضة للغاية، ما يجعلها مناسبة للباحثين عن الرشاقة.

لا تغسل الفراولة تحت ماء الصنبور الجاري، وإنما يفضل تنظيفها بوضعها في إناء به ماء نظيف ومن ثم إزالة الجزء الأخضر منها. وللحصول على أفضل طعم وفائدة صحية من الفراولة، يفضل تناولها طازجة. ويمكن وضع القليل من القشدة أو الآيس كريم على الفراولة خاصة في أيام الصيف الحارة. ويمكن الاحتفاظ بالفراولة في المبرد بحد أقصى يومين على أن يتم حفظها دون غسيل مع الحرص على التخلص من الثمار التالفة إذ أن العفن ينتقل عبر ثمار الفراولة سريعا.

تضيف حبيبات الفراولة الطازجة طعما لذيذا على السلطات كما يمكن تجفيفها ووضعها مع الخبز المحمص كوجبة صباحية مع الحليب أو وضع قطع الفراولة المجففة فوق الكيك والتورتات. ومن الأخطاء التي يقع فيها البعض، هو اختيار حبات الفراولة وفقا للون اعتقادا بأن الفراولة الأكثر حمرة، أقل لذوعة في الطعم، وهو اعتقاد غير صحيح إذ لا يكشف لون الفراولة عادة عن درجة لذوعتها فأحيانا تكون الحبات الفاتحة سكرية الطعم أكثر من الحبات شديدة الحمرة. والآن بعد أن تعرفت على الفوائد الجمة للفراولة وطرق غسلها والاحتفاظ بها، فعليك أن تسارع بشرائها قبل نهاية موسمها القصير.