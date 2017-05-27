تجد العديد من الأمهات حيرة، بشأن طرق تحفيز الطفل على الصيام في رمضان، ومساعدته في الإقلاع عن تناول الطعام والشراب.حلول الشهر الكريم يترك الكثير من الانعكاسات عند الأم خصوصاً وأن الطفل قد يعاني من صعوبة كبيرة في الإقلاع عن الماء مع الحرارة .

ومن هنا يجب على الأم العمل على اقناع الطفل بالصيام وليس إجباره على القيام بهذا الأمر في مسعى للتخفيف عنه.

- أهمية الصوم: يجب على الأم التحدث مع ابنها قدر الإمكان عن أهمية صوم شهر رمضان من الناحية الدينية والصحية، وذلك لتشجيعه للحصول على فوائد هذا الشهر الكثيرة والمتنوعة، ولكي يشعر أنه بصومه يقوم بأمور جديدة جداً.

- الطقوس: يمكن للأم أن تستعين وتطلب مساعدة الطفل في تزيين البيت وشراء الألعاب والفوانيس الرمضانية، فتلك الطقوس تساعد على تشجيع الطفل على الصوم خلال شهر رمضان.

- السحور: يجب على الأم أن تحرص على أن يشارك طفلها في تحضير الوجبات اليومية في شهر رمضان كالفطور والسحور ليتأكد عنده أهمية الفطور والسحور.

- النوم: على الأم أن تسمح لطفلها بالحصول على القسط الكافي من النوم قبل وجبة السحور بوقت كافٍ ليتمكن من الاستيقاظ عند تحضير تلك الوجبة وليشارك العائلة تناول السحور.

- التدرج: الصيام في رمضان من الأمور الصعبة على الأطفال، ويجب على الأم أن تتبع أسلوب التدرج مع طفلها، بأن تقوم بتشجيعه على الصوم حتى وقت الظهيرة في بداية شهر رمضان، ثم العمل على زيادة ساعة حتى يعتاد على الصوم إلى وقت الفطور.

- المكافأة: قومي بمكافأة طفلك على الصوم حتى يشعر بأهمية هذا الأمر ويقوم بتكراره، كما عليكِ عدم معاقبته إذا لاحظتِ عدم قدرته على الصوم فعلاً، ولا تقومي بمقارنته بأحد من أخوته أو أصدقائه فكل طفل له قدرة على الصوم.