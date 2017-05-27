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رقم الخبر: 194533 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 14:58 الاقسام: رياضة  
بيرناردو سيلفا: انضممت لأحد أفضل الفرق بالعالم

بيرناردو سيلفا: انضممت لأحد أفضل الفرق بالعالم

أعرب البرتغالي بيرناردو سيلفا، لاعب موناكو السابق عن سعادته الكبيرة بانتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي لخمس سنوات مقبلة

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية حديث اللاعب البرتغالي صاحب الـ22 ربيعًا للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، عقب إعلان انضمامه للفريق الإنجليزي.

وقال سيلفا: "إنه شعور رائع، ولكي نكون صادقين أنا الآن في أحد أفضل الفرق في العالم، أن تكون جزءًا من هذا الفريق الكبير فهذه فرصة عظيمة".

وأضاف: "أنا سعيد جدًا بأن أكون جزءًا من مانشستر سيتي، وأتطلع لبذل أقصى مجهود لمساعدة الفريق على تحقيق الأهداف المرجوة هنا".

وعن المدرب الإسباني بيب جوارديولا قال: "إن لم يكن أفضل مدرب في العالم، فهو من ضمن الأفضل، بالطبع عندما تحصل على فرصة لكي يدربك جوارديولا فمن الصعب أن تقول لا".

واختتم: "ما فعله في برشلونة وبايرن ميونيخ كان مذهلًا، ونحن نتوقع أنه سيفوز بالألقاب هنا أيضًا، من الرائع أن أعمل معه ويجب أن أنتهز هذه الفرصة".

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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