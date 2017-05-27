الوفاق / خاص: بعد اجراء المسابقات النهائية – الجمعة على صالة الشهيد كبكانيان في طهران - لانتخاب اعضاء المنتخب الوطني والمنتخب الأولمبي، فقد تم اعلان اسماء اللاعبين لفئتي المنتخبين للسيدات بالكاراتيه.

وقد رشحت للمنتخب الوطني كل من:

فاطمة جالاكي في وزن – 55 كغم، ورزيتا علي بور في وزن – 61 كغم، ومبينا كاوياني في وزن

– 68 كغم، ومحدثة آقائي في وزن + 68 كغم، ونسرين دوستي لم تشارك في المسابقات لانها اختيرت بسبب حصولها على الميدالية الذهبية في دورة العاب تضامن الدول الاسلامية والتي جرت مؤخراً في باكو.

أما اللاعبات اللواتي رشحن للمنتخب الأولمبي فهن:

في وزن – 50 كغم سارا بهمن.

في وزن – 55 كغم آويشن باقري.

في وزن -61 كغم فاطمة طرازبور.

في وزن – 68 كغم شقايق واحدي.

في وزن + 68 كغم شبنم واحدي.

هذا وستبدأ المنافسات الاسيوية في النصف الثاني من تموز القادم في كازاخستان.