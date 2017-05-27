احتفظ فريق بتروشيمي بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة السلة، اثر الفوز على فريق نفط آبادان.

وخسر نفط آبادان المستضيف للمباراة النهائية، الربع الاول 16-30 ، غير انه فاز بالربع الثاني 25 -23 لينتهي الشوط الاول لصالح بتروشيمي 53-41.

وأنتهى الربع الثالث بالتعادل 13-13 ، فيما حسم بتروشيمي الربع الاخير 24-21 ليفوز بنتيجة نهائية 90-75.

يذكر أن فريق بتروشيمي بطل الموسم السابق 2016.