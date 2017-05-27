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|رقم الخبر: 194531
|تاريخ النشر: أيار 27, 2017
|الوقت: 14:56
|الاقسام: رياضة
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للمرة الثانية على التوالي
"بتروشيمي" يحتفظ بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة السلة
احتفظ فريق بتروشيمي بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة السلة، اثر الفوز على فريق نفط آبادان.
وخسر نفط آبادان المستضيف للمباراة النهائية، الربع الاول 16-30 ، غير انه فاز بالربع الثاني 25 -23 لينتهي الشوط الاول لصالح بتروشيمي 53-41.
وأنتهى الربع الثالث بالتعادل 13-13 ، فيما حسم بتروشيمي الربع الاخير 24-21 ليفوز بنتيجة نهائية 90-75.
يذكر أن فريق بتروشيمي بطل الموسم السابق 2016.
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