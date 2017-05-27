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رقم الخبر: 194531 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 14:56 الاقسام: رياضة  
"بتروشيمي" يحتفظ بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة السلة
للمرة الثانية على التوالي

"بتروشيمي" يحتفظ بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة السلة

احتفظ فريق بتروشيمي بلقب الدوري الايراني الممتاز لكرة السلة، اثر الفوز على فريق نفط آبادان.

وخسر نفط آبادان المستضيف للمباراة النهائية، الربع الاول 16-30 ، غير انه فاز بالربع الثاني 25 -23 لينتهي الشوط الاول لصالح بتروشيمي 53-41.

وأنتهى الربع الثالث بالتعادل 13-13 ، فيما حسم بتروشيمي الربع الاخير 24-21 ليفوز بنتيجة نهائية 90-75.

يذكر أن فريق بتروشيمي بطل الموسم السابق 2016.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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