يواصل فريق ريال مدريد الإسباني، الاستعداد لمباراته الأخيرة في الموسم الحالي، وتحديدا نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام يوفنتوس في كارديف في الثالث من يونيو/حزيران القادم.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد ، إن الاستعدادات للفريق الملكي لا تقتصر على التدريبات والتكتيكات، بل إن هناك جوانب نفسية يجب أن تكون في أفضل حال للفريق.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان ولاعبين مثل سيرجيو راموس، قاموا بعمل حفل شواء لطاقم الفريق بالكامل، وبعض أعضاء النادي من أجل إزالة التوتر قبل مباراة النهائي، ورفع الضغط عن اللاعبين، كما حدث قبل نهائي ميلان العام الماضي.

وأكدت أن الحفل أقيم في مركز تدريبات الفريق فالديبيباس، وقد تواجد في الحفل زوجات اللاعبين وأطفالهم وبعضًا من أعضاء إدارة النادي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الحفلات أصبحت شائعة منذ أن تولى الفرنسي زين الدين زيدان تدريب الفريق، في يناير من العام 2015 خلفًا للإسباني بينيتز.