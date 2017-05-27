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رقم الخبر: 194526 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 13:00 الاقسام: محليات  
جهانغيري يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

جهانغيري يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

في برقيات تهنئة منفصلة بعثها النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري إلي نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعرب عن امله في توطيد اواصر الاخوة بين الأمة الاسلامية واجتثاث العنف والارهاب من كل العالم في هذا الشهر الفضيل.

وقدم جهانغيري في برقيات التهنئة اليوم السبت، التهاني والتبريكات الي نظرائه في الدول الاسلامية وللحكومات والشعوب الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
وأكد علي المزيد من تعزيز اواصر الاخوة بين الشعوب الاسلامية واجتثاث العنف والارهاب من كل بقاع العالم في ظل الاستعانة بالباري تعالي وبالتمسك بتعاليم الدين الاسلامي المبين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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