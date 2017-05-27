جهانغيري يهنئ الحكومات والشعوب الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك في برقيات تهنئة منفصلة بعثها النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري إلي نظرائه في الدول الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعرب عن امله في توطيد اواصر الاخوة بين الأمة الاسلامية واجتثاث العنف والارهاب من كل العالم في هذا الشهر الفضيل.