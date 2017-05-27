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رقم الخبر: 194525 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 12:58 الاقسام: عربيات  
شهداء الفداء في البحرين بلا غسل ولا تكفين

شهداء الفداء في البحرين بلا غسل ولا تكفين

في مخالفة شرعية وقانونية، أقدم النظام البحريني على جريمة دفن شهداء الفداء قسرياً دون حضور عوائلهم، وبطريقة تخالف مراسم الدفن المتبعة لدى ذويهم.

في مخالفة شرعية وقانونية، أقدم النظام البحريني على جريمة دفن شهداء الفداء قسرياً دون حضور عوائلهم، وبطريقة تخالف مراسم الدفن المتبعة لدى ذويهم.
وبعد إقدامه على جريمة قتلهم في ساحة الفداء بمنطقة الدراز عقب هجومه الدموي على المعتصمين قرب منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، قام النظام بدفن جثامين الشهداء بعد رفض عوائلهم الاستجابة لاستدعائه لفردين من كل عائلة لدفنهم دون مراسم تشييع.
وفي هذا السياق، أوردت قناة "اللؤلؤة" أنّ" ثلاثة شهداء: محمد الساري، محمد زين الدين، ومحمد العكري" دفنوا في مقبرة المحرق"، فيما دفن الشهيدان "أحمد العصفور ومحمد حمدان في مقبرة الماحوز".
وأفادت معلومات خاصة للقناة بأنّ" الذين باشروا دفن الشهداء آسيويون، وبإشراف عناصر تابعة للسلطات الأمنية التي حاصرت الطرقات والأحياء المحيطة بالمقبرتين".
وقد عمل النظام البحريني على نقل جثماني الشهيدين العصفور وحمدان إلى مقبرة المحرق بحجة تغسيلهما فيما نقل جثث الشهداء الساري، زين الدين والعكري من المستشفى إلى مقبرة الماحوز، قبل أن يعيد جثتي الشهيدين العصفور وحمدان إلى مقبرة الماحوز ويدفنهما، وينقل جثث الشهداء الساري، زين الدين والعكري إلى مقبرة المحرق ويدفنهم دون حضور أحد من ذويهم أو أخذ إذن شرعي منهم.

 

 
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