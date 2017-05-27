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رقم الخبر: 194524 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 12:55 الاقسام: عربيات  
بعد التحقيق معها لثماني ساعات.. إدخال ناشطة حقوقية بحرينية المستشفى إثر إصابتها بحالة انهيار عصبي

بعد التحقيق معها لثماني ساعات.. إدخال ناشطة حقوقية بحرينية المستشفى إثر إصابتها بحالة انهيار عصبي

أدخلت الحقوقية ابتسام الصائغ المستشفى مصابة بحالة انهيار عصبي كامل، بعد ثماني ساعات من التحقيق معها من قبل جهاز "الأمن الوطني" في البحرين.

أدخلت الحقوقية ابتسام الصائغ المستشفى مصابة بحالة انهيار عصبي كامل، بعد ثماني ساعات من التحقيق معها من قبل جهاز "الأمن الوطني" في البحرين.
وذكرت مصادر قريبة من الصائغ "أنّها تعرضت للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة، ما أدى إلى انهيارها"، وبينت المصادر أنّ" الصائغ خرجت منهارة من التحقيقات وتم نقلها للمستشفى على الفور".
وقد تعرضت الصائغ إلى هجمة من وسائل إعلام، ومنظمات حكومية قبل حرق سيارتها الأسبوع الماضي، واستدعائها للتحقيق أمس الجمعة.

 

 
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