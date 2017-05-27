تمكّنت القوات الجوية الروسية من استهداف قافلة لإرهابيي تنظيم "داعش" محملة بالأسلحة كانت في طريقها من الرقة إلى تدمر، ما أدى إلى مقتل 120 قتيلا على الأقل بين صفوف "داعش".

وقد أكد مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن "الطائرات الروسية قصفت أمس الأول قافلة لإرهابيي تنظيم "داعش" مؤلفة من 39 شاحنة بيك آب محملة بالأسلحة كانت في طريقها من الرقة إلى تدمر، ما أسفر عن تدمير 32 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة ومقتل أكثر من 120 إرهابيا".

وأوضح المصدر أنه "وفقا لمعلومات أكدتها عدة قنوات مستقلة في الرقة، جرى الاتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" وقادة "داعش" العاملين في المنطقة، لفتح طريق آمن لهم من الجهة الجنوبية، يتيح لهم فرصة الخروج من المدينة بحرية، بشرط أن يتوجهوا باتجاه تدمر".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها كثفت عمليات المراقبة في سوريا على الطرق المحتملة لخروج مسلحي "داعش" من الرقة، كما أن طائراتها المسيرة عن بعد تعمل على مدار الساعة لمراقبة الوضع، وأن "أي محاولات لمسلحي داعش بالتحرك باتجاه تدمر، سيتم التصدي لها بحزم".

وينفذ الطيران الحربي الروسي غارات على مواقع التنظيمات الإرهابية في سوريا، منذ أيلول 2015، بناء على طلب من الحكومة السورية، واسفرت هذه الغارات عن القضاء على أعداد كبيرة من الإرهابيين وتدمير المئات من آلياتهم ومواقعهم.



