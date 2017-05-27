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رقم الخبر: 194522 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 12:50 الاقسام: عربيات  
السيسي يدعو الى معاقبة الدول التي تدعم الارهاب وتمده بالسلاح والتمويل والتدريب

السيسي يدعو الى معاقبة الدول التي تدعم الارهاب وتمده بالسلاح والتمويل والتدريب

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى معاقبة الدول “التي تدعم الارهاب وتمده بالسلاح والتمويل والتدريب”. واضاف السيسي في كلمه وجهها الى الشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي انه “لا مجاملة ولا مصالحة” مع هذه الدول.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى معاقبة الدول “التي تدعم الارهاب وتمده بالسلاح والتمويل والتدريب”.  واضاف السيسي في كلمه وجهها الى الشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي انه “لا مجاملة ولا مصالحة” مع هذه الدول.
واعلن الرئيس المصري في كلمة وجهها الى الشعب المصري عبر التلفزيون الرسمي ان بلاده قامت مساء الجمعة بتوجيه “ضربة” لاحد معسكرات تدريب الارهابيين ردا على الهجوم الذي تعرضت له حافلة تقل اقباطا ما ادى الى مقتل 28  شخصا.
وقال السيسي “قبل ان اتحدث اليكم تم توجيه ضربة لاحد المعسكرات التي يتم فيها تدريب هذه العناصر” التابعة لتنظيم داعش.
واضاف “مصر لن تتردد في توجيه ضربات ضد معسكرات الارهاب في اي مكان سواء في الداخل او الخارج”.

 

 
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