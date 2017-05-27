أصدرت محكمة في موسكو قرارا يقضي بحبس 3 أوزبكيين ومواطن روسي لمدة شهرين على ذمة التحقيق بتهمة الإعداد للقيام بهجوم إرهابي على بنى تحتية لوسائل النقل في العاصمة.

وأفاد أحد المتهمين المدعو عبد الشكور غولميرزايف خلال جلسة المحكمة اليوم أن شريكه في الجريمة محمد يوسف أشوروف هو من حضر للتفجير.

وقال غولميرزايف أمام المحكمة “أنا لم أحضر شيئا، هو أحضر صناديق بالية من الورق المقوى، وكان لديه أصدقاء من سوريا، وكان يتواصل معهم باستمرار”.

ولم يبد المتهمان الأوزبك الآخران فوركات كوشايف ومحمد داوودوف اعتراضا أمام المحكمة على اعتقالهما.

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية المتهمين الـ 4 أمس الخميس وتم عرضهم اليوم على المحكمة، ووفقا لهيئة الأمن الفيدرالية فقد عثر في سكن المتهمين الواقع في أطراف موسكو على قنبلة مصنوعة يدويا جاهزة للتفجير ومواد لإعداد قنابل أخرى، وسلاح اتوماتيكي، وعتاد وأدبيات تدعو للتطرف، كما أكدت الهيئة ذاتها أن المتهمين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي بعبوات ناسفه على بنى تحتية لوسائل النقل في العاصمة موسكو.



