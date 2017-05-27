أكد مسؤولون في الأمم المتحدة أن حكومة جنوب السودان أفرجت عن صحفي من مواطنيها يعمل لصالح محطة إذاعية تشغلها المنظمة الدولية بعد عامين ونصف العام على احتجازه.

واعتقلت السلطات في جنوب السودان جورج ليفيو، الذي كان يعمل مع راديو “مرايا” في أغسطس من عام 2014، ولم تقدمه أبدا للمحاكمة.

وقال دانييل ديكنسون المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان: “أفرج عنه، وتنظر بعثة الأمم المتحدة في احتياجاته حاليا”.

وكثيرا ما اشتكى صحفيون في دولة جنوب السودان من مضايقات السلطات خلال الحرب الأهلية، التي اندلعت في ديسمبر عام 2013، بين الموالين للرئيس سلفا كير ميارديت والمؤيدين لنائبه رياك مشار.

وفي سبتمبر الماضي، أغلقت السلطات في جوبا صحيفة (نيشن ميرور)، دون إبداء الأسباب، وإن كان ذلك أعقب تغطية لتقرير أعدته جماعة مقرها الولايات المتحدة يتحدث عن إساءة زعماء البلاد لاستغلال أموال حكومية، كما أغلقت صحيفة أخرى هي (جوبا مونيتور) مؤقتا عدة مرات.



