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رقم الخبر: 194518 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 13:02 الاقسام: دوليات  
آبي وماكرون يقران بأهمية دور روسيا في العلاقات الدولية

آبي وماكرون يقران بأهمية دور روسيا في العلاقات الدولية

بحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا التعاون مع روسيا، وأقر الطرفان بأهمية الحوار مع موسكو لتسوية القضايا الدولية.

بحث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضايا التعاون مع روسيا، وأقر الطرفان بأهمية الحوار مع موسكو لتسوية القضايا الدولية.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية، نوريو ماروياما، للصحفيين”بحث الطرفان قضية كوريا الشمالية، وأيضا روسيا، لأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور فرنسا يوم 29 أيار/مايو، وأقرا بأهمية مشاركة روسيا في تسوية القضايا الدولية والحوار معها”.
وفي وقت سابق من اليوم، صرح مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف بأن بوتين سيزور باريس يوم 29 أيار/مايو بدعوة من الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تفسح المجال لتبادل الآراء حيال قضايا واسعة كأوكرانيا وآفاق عمل “صيغة نورماندي”، ومحاربة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي.

 

 
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