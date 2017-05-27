أعلن البنتاغون انه سيجري تجربة على اعتراض صاروخ بالستي عابر للقارات من الطراز الذي تسعى بيونغ يانغ لامتلاكه. وقالت وكالة الدفاع الصاروخي التابعة لوزارة الدفاع الاميركية ان التجربة

ستجري الثلاثاء وستتضمن اطلاق صاروخ عابر للقارات من جزر مارشال في المحيط الهادئ وصاروخ اعتراضي من قاعدة سلاح الجو الاميركي في فاندنبرغ بولاية كاليفورنيا.

واوضحت الوكالة ان هذه التجربة ستتيح للولايات المتحدة تقييم مدى فعالية منظومتها للدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ العابرة للقارات. وتعود آخر تجربة من هذا النوع الى العام 2014 وقد تكللت يومها بالنجاح. لكن

ثلاث تجارب اخرى سبقتها منيت بالفشل. وبحسب البنتاغون فان اعتراض صاروخ عابر للقارات عملية جد معقدة وتماثل اصابة رصاصة برصاصة اخرى.

وتعتمد عملية اعتراض الصاروخ العابر للقارات على منظومة متكاملة من الرادارات واللواقط الموزعة حول العالم والاقمار الاصطناعية ومهمتها جيميعا رصد الصواريخ العدوة وتحديد مساراتها ثم اطلاق صواريخ اعتراضية لاسقاطها اثناء تحليقها في الجو اعتمادا على الطاقة الحركية للصاروخ الاعتراضي.



