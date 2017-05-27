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رقم الخبر: 194515 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 13:05 الاقسام: دوليات  
الشرطة البريطانية تجري تفتيشا لعنوانين في مانشستر بموجب التحقيق بالهجوم الإرهابي

الشرطة البريطانية تجري تفتيشا لعنوانين في مانشستر بموجب التحقيق بالهجوم الإرهابي

أعلنت الشرطة البريطانية أن الشرطة أجرت عمليتي تفتيش لعنوانين في مدينة مانشستر البريطانية في إطار التحقيق بالهجمات الإرهابية الأخيرة، ولم تكشف الشرطة عن أية نتائج للتفتيش الذي أجرته .

أعلنت الشرطة البريطانية أن الشرطة أجرت عمليتي تفتيش لعنوانين في مدينة مانشستر البريطانية في إطار التحقيق بالهجمات الإرهابية الأخيرة، ولم تكشف الشرطة عن أية نتائج للتفتيش الذي أجرته .
يذكر أن التفجير الإرهابي في مدينة مانشستر البريطانية وقع مساء يوم الاثنين الماضي، حصل بواسطة عبوات ناسفة خلال حفل غنائي للمغنية الأميركية أريانا غراندي، ما أدى بحسب الإحصائيات الأخيرة إلى مقتل 22 شخصا وإصابة 120 آخرين بجروح، واعتبار عدد من المراهقين في عداد المفقودين. وقام تنظيم “داعش”، [ المحظور في روسيا] بتبني التفجير لافتاً إلى أن أحد عناصره قام بوضع العبوات بين الحشود.

 

 
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