أعلنت الدائرة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، اليوم السبت، عن توقعات بارتفاع خطر الحرائق في غابات خمس مناطق سخالين، يوم الغد الأحد . وجاء في البيان: “إدارة الأحوال الجوية في سخالين تتوقع خطر حرائق من الدرجة الرابعة على أراضي مناطق سميرنيخوفسكي ، نوغليكسكي، الكسندروفسك-ساخالينسكي ، أوخينسكي و بورونايسكي، في 28 أيار/مايو” .

ويذكّر رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية سكان المناطق الريفية، الذين تقع خلف منازلهم الغابات أو منطقة سهوب، بالقواعد البسيطة للسلامة من الحرائق: إنشاء منطقة واقية في محيط المنزل و تنظيف القمامة والعشب الجاف والأشجار الساقطة باستمرار.

و بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إزالة جميع المواد القابلة للاحتراق وملء الخزانات المتاحة بالمياه.



