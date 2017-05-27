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رقم الخبر: 194514 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 13:07 الاقسام: دوليات  
توقعات بارتفاع خطر الحرائق في غابات خمس مناطق سخالين بروسيا

توقعات بارتفاع خطر الحرائق في غابات خمس مناطق سخالين بروسيا

أعلنت الدائرة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، اليوم السبت، عن توقعات بارتفاع خطر الحرائق في غابات خمس مناطق سخالين، يوم الغد الأحد .

أعلنت الدائرة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية في منطقة سخالين، اليوم السبت، عن توقعات بارتفاع خطر الحرائق في غابات خمس مناطق سخالين، يوم الغد الأحد . وجاء في البيان: “إدارة الأحوال الجوية في سخالين تتوقع خطر حرائق من الدرجة الرابعة على أراضي مناطق سميرنيخوفسكي ، نوغليكسكي، الكسندروفسك-ساخالينسكي ، أوخينسكي و بورونايسكي، في 28 أيار/مايو” .
ويذكّر رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية سكان المناطق الريفية، الذين تقع خلف منازلهم الغابات أو منطقة سهوب، بالقواعد البسيطة للسلامة من الحرائق: إنشاء منطقة واقية في محيط المنزل و تنظيف القمامة والعشب الجاف والأشجار الساقطة باستمرار.
و بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إزالة جميع المواد القابلة للاحتراق وملء الخزانات المتاحة بالمياه.

 

 
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