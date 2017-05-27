

وقال يار الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوات الجيش اقتحمت حي الشفاء والمستشفى الجمهوري في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".



وأضاف يار الله، أن "قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الزنجيلي، واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى في الساحل الأيمن".



وتخوض القوات الأمنية منذ نحو سبعة أشهر معارك شرسة في محافظة نينوى لتحريرها من تنظيم "داعش" الذي قضي عليه في الساحل الأيسر بينما ما زال موجودا في بعض مناطق الساحل الأيمن