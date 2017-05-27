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رقم الخبر: 194512 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 12:50 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تقتحم 3 أحياء ومستشفى في أيمن الموصل

القوات العراقية تقتحم 3 أحياء ومستشفى في أيمن الموصل

أعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى بالعراق الفريق الركن عبد الأمير يار الله، اليوم السبت، عن اقتحام ثلاثة أحياء ومستشفى في الساحل الأيمن لمدينة الموصل.


وقال يار الله في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "قوات الجيش اقتحمت حي الشفاء والمستشفى الجمهوري في الساحل الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف يار الله، أن "قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الزنجيلي، واقتحمت قوات مكافحة الإرهاب حي الصحة الأولى في الساحل الأيمن".

وتخوض القوات الأمنية منذ نحو سبعة أشهر معارك شرسة في محافظة نينوى لتحريرها من تنظيم "داعش" الذي قضي عليه في الساحل الأيسر بينما ما زال موجودا في بعض مناطق الساحل الأيمن

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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