نفذت القوات الجوية المصرية مساء الجمعة “ست ضربات مركزة ضد معسكرات تدريب ارهابية” في ليبيا اثر هجوم دموي جديد استهدف الاقباط في مصر، بحسب ما اعلن التلفزيون المصري.

وتقع معسكرات تدريب الارهابيين التي تم استهدافها في مدينة درنة بشرق ليبيا، بحسب المصدر نفسه.

ويأتي الاعلان عن استهداف تلك المعسكرات بعد دقائق على كلمة وجهها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الشعب المصري وقال فيها انه تم توجيه “ضربة” لمعسكر تدريب عناصر ارهابية ردا على الاعتداء على حافلة اقباط اوقع صباح الجمعة 28 قتيلا، لكن الرئيس المصري لم يحدد مكان الضربة.

وقال السيسي إن “ما رأيناه اليوم لن يمر هكذا”، مشددا على ان “مصر لن تتردد في توجيه ضربات ضد معسكرات الارهاب في اي مكان سواء في الداخل او الخارج”.