قال عضو البرلمان التركي، ياسين أقطاي إن قطر تتعرض لـ”هجمة إعلامية غير أخلاقية من بعض وسائل الإعلام العربية والأمريكية” على غرار ما تعرضت له تركيا العام الماضي.

ووفقا لوكالة “ترك برس”، أكد أقطاي الذي يترأس لجنة العلاقات القطرية التركية في البرلمان، وقوف بلاده حكومة وشعبا إلى جانب “الشقيقة قطر” ضد الهجمة التي تتعرض لها.

واعتبر أقطاي، أن “ما تتعرض له قطر وتركيا جزء من مؤامرة كبيرة، من قبل بعض الدول التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، خاصة أن الدولتين استطاعتا في وقت قصير بناء شراكة استراتيجية وعسكرية واقتصادية قوية، تهدف لدعم وحدة المنطقة، والوقوف في وجه المخططات التي تهدد استقرارها وسلامة أراضيها”، حسب تعبيره.

وأضاف البرلماني التركي “المتآمرون على قطر هم أنفسهم من تآمروا على تركيا وأرادوا إسقاطها لا لشيء إلا لأنهما تدافعان عن ثوابت الأمة ومقدساتها، وترفضان خطط التقسيم والتفتيت التي تُراد للمنطقة، لذا ندين بشدة الهجمة الظالمة التي تستهدف دولة قطر والتي تدار في أوكار أجنبية معادية لأمتنا”.

وتابع أقطاي “إننا ونحن نتابع الحملات المسعورة التي تسعى يائسة إلى تشويه صورة قطر، والنيل من أميرها، لا يسعنا إلا أن نسجل شهادة حق وإنصاف في حق هذا الرجل، الذي نعتبره من عظماء هذه الأمة، الذين سوف يسجل التاريخ أسماءهم بأحرف من نور، لسعيه الصبور من أجل إيجاد موقع مشرف لأمته”.



