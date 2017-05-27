علق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية إضرابهم عن الطعام فجر اليوم بعد 40 يوما، عقب توصل لجنة الأسرى الى اتفاق مع إدارة السجون حول تحقيق مطالبهم.

علق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية إضرابهم عن الطعام فجر اليوم بعد 40 يوما، عقب توصل لجنة الأسرى الى اتفاق مع إدارة السجون حول تحقيق مطالبهم. وأفاد عيسى قرقع رئيس هيئة شؤون الأسرى، بأن الأسرى علقوا إضرابهم وذلك عقب توصل لجنة الأسرى بقيادة مروان البرغوثي الى اتفاق مع ادارة السجون حول تحقيق مطالبهم، وفقا لوكالة معا. واكدت مصادر ان المفاوضات استمرت لحوالي 20 ساعة.

يذكر أن اكثر من 1600 أسير فلسطيني واصلوا الإضراب المفتوح عن الطعام لأكثر من أربعين يوما ورفضوا تناول الأدوية والمدعمات أو التراجع عن إضرابهم المرتبط بتحقيق مطالبهم.



