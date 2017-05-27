ناشد الممثل الخاص للأمين العام إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، الجماعات المتحاربة إلى وقف الأعمال العدائية فورا ووضع المصلحة الوطنية الليبية فوق مصالحها الضيقة. وقال مارتن كوبلر، في بيان له ” يجب تغليب صوت العقل من أجل مصلحة البلاد”. وأضاف كوبلر ” ولا ينبغي السعي إلى تحقيق الأهداف السياسية من خلال العنف. ويجب حماية المدنيين .

وأفاد كوبلر، اذكّر جميع الأطراف بواجبها فيما يخص احترام أحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

واعرب الممثل الخاص عن دعمه الكامل للمجلس الرئاسي بصفته السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، على النحو المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2259 و2278. و دعا جميع الأطراف في ليبيا إلى الانخراط بشكل جدي في العملية السياسية من اجل تحقيق المصالحة الوطنية.



