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رقم الخبر: 194503 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 13:01 الاقسام: عربيات  
الشيخ دعموش: آل سعود وشركاؤهم الامريكيون والاسرائيليون هم منتجو الارهاب

الشيخ دعموش: آل سعود وشركاؤهم الامريكيون والاسرائيليون هم منتجو الارهاب

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن ما يجري من سفك لدماء الناس الأبرياء العزل في البحرين واليمن والعوامية هو جريمة بحق الإنسانية وهو قمة الإرهاب الذي تمارسه دولة اسمها السعودية تدعي الإسلام وتدعي نفاقاً أنها تحارب الإرهاب! وهي وحليفتها أمريكا يمارسان الإرهاب بأبشع صوره، بل هما الراعيان الحقيقيان للإرهاب في المنطقة والعالم.

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن ما يجري من سفك لدماء الناس الأبرياء العزل في البحرين واليمن والعوامية هو جريمة بحق الإنسانية وهو قمة الإرهاب الذي تمارسه دولة اسمها السعودية تدعي الإسلام وتدعي نفاقاً أنها تحارب الإرهاب! وهي وحليفتها أمريكا يمارسان الإرهاب بأبشع صوره، بل هما الراعيان الحقيقيان للإرهاب في المنطقة والعالم.
وقال الشيخ علي دعموش إن من الأكاذيب المكشوفة والفاضحة أن ترمى تهمة الارهاب في وجه إيران وحركات المقاومة في لبنان وفلسطين، وأن توصف إيران بأنها رأس حربة الارهاب العالمي من قبل دولتين بات العالم كله يعرف بأنهما أساس الارهاب ومصدره الحقيقي.
واضاف الشيخ علي دعموش إن آل سعود والوهابيون هم وشركاؤهم الامريكيون والاسرائيليون منتجو ومؤسسو الارهاب في المنطقة والعالم وداعموه وممولوه ورأس الحربة فيه، وليس ايران ولا حزب الله ولا حركات المقاومة في المنطقة، فالجمهورية الاسلامية وحزب الله وحلفاؤهما وحركات التحرر والمقاومة في المنطقة هم الذين واجهوا الارهاب وتصدوا له وقدموا دماءً طاهرة وشهداء أعزاء على هذا الطريق، بينما أنتم كنتم ولا زلتم تحركون الارهاب وتستخدمون الجماعات الارهابية لخدمة مشاريعكم ومؤامراتكم.
وأكد أن المقاومة مستمرة في هذه المعركة بكل قوة وشجاعة ومعها أهلها وشعبها وشعوب هذه المنطقة المظلومة والشريفة وكل أحرار العالم، ولن تنفعكم لا القمم ولا شراكة الامريكي والاسرائيلي لكم.

 

 
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