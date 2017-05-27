بارك السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي للشعب اليمني وكافة المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.

ودعا السيد الحوثي أبناء الشعب الى التزود من هذه المحطة الإيمانية لمواجهة كل التحديات خصوصاً وهو يواجه قوى الطاغوت المتمثل في العدوان السعودي الأمريكي.

كما دعا السيد الحوثي حكماء وعقلاء البلد إلى اجتماع وحدوي أخوي في العاشر من شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن لا هدف لقوى النفاق في المنطقة إلا التخريب وإثارة الفتن تنفيذا للأجندة الأمريكية والإسرائيلية.

وأوضح السيد عبد الملك بدرالدين أن قوى النفاق وعلى رأسها النظام السعودي تريد تحويل الأمة الإسلامية إلى قطعان بشرية مسلوبة الإرادة، معتبرا ان زيارة ترامب إلى مملكة قرن الشيطان تصب كلها في مصلحة أمريكا وتستفيد منها حتما "إسرائيل".

كما دعا السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي الأحرار في أمتنا إلى تعزيز التعاون والتضامن في التصدي لقوى الاستكبار.

من جهة ثانية دعا المرتزقة إلى مراجعة حساباتهم الخاطئة ومواقفهم التي ألحقت بهم العار في الدنيا والآخرة ونصحهم بالتعاطي مع عملية التبادل للأسرى كافة في هذا الشهر المبارك.

وقال السيد الحوثي: أدعو شعبنا العزيز إلى الاستمرار في رفد الجبهات بالمقاتلين الأبطال، وأدعو المكونات الفاعلة إلى الحفاظ على وحدة الصف وإفشال المساعي الشيطانية.



