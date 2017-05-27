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رقم الخبر: 194500 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 12:27 الاقسام: عربيات  
علماء البحرين: نقول للنظام الجائر إنّ للشعب معك موعد قصاص

علماء البحرين: نقول للنظام الجائر إنّ للشعب معك موعد قصاص

توجه علماء البحرين للشعب في بيان بالقول “انكم لمدّخرون لمواصلة درب الشهداء، وإنكم مؤتمنون على دمائهم الزاكية، فلابد لهذه القافلة من المضي قدمًا وأنتم روّادها إنْ شاء الله تعالى”.

توجه علماء البحرين للشعب في بيان بالقول “انكم لمدّخرون لمواصلة درب الشهداء، وإنكم مؤتمنون على دمائهم الزاكية، فلابد لهذه القافلة من المضي قدمًا وأنتم روّادها إنْ شاء الله تعالى”، واضاف البيان “إنّ إخوانكم شهداء الفداء ليستبشرون بكم وبالذين لم يلحقوا بهم أنْ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمعركة الدفاع عن الدين التي فرضها النظام الجائر على الشعب لم تنته بعد وإنما هي البداية، وإنّ الدين والوطن يحتاج أمثالكم في مقدمة الفدائيين كما أنتم كذلك، فسيروا على بركة الله وأكملوا المسيرة التي تعاهدتم عليها مع رفاق الدرب”.
وتوجه “للنظام الجائر بالقول : كِد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. وإنّ للشعب معك موعد قصاص، وموقف حساب لن تفلت منه بإذن الله تعالى”.
واكد “إنّ المجزرة الوحشية التي ارتكبها هذا النظام الدموي بتواطؤ أمريكي إقليمي وصمت دولي لم تزدنا إلا قوّةً وصلابةً واستعدادًا لكلّ الاحتمالات التي قد تتطلبها حماية الدين وصون حرماته، وإنّنا بحول الله جاهزون لجميع الاحتمالات مهما تكن، ولكل التحديات”.علماء البحرين : نقول للنظام الجائر إنّ للشعب معك موعد قصاص.

 

 
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