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رقم الخبر: 194499 تاريخ النشر: أيار 27, 2017 الوقت: 12:52 الاقسام: رياضة  
الرياضي بطلًا للسلة اللبنانية للمرة الرابعة على التوالي

الرياضي بطلًا للسلة اللبنانية للمرة الرابعة على التوالي

واصل فريق الرياضي بيروت سيطرته على كرة السلة اللبنانية، بعدما احتفظ بلقب بطولة لبنان بفوزه على ضيفه هومنتمن بفارق 13 نقطة (70-57)، في اللقاء الذي أقيم بينهما في قاعة صائب سلام في المنارة، ليحسم السلسلة النهائية 4-2 من اصل 7 مباريات. وانتهت الأشواط لمصلحة الفائز كالتالي: (11-11) و(29-16) و(14-17) و(16-13).

وأكد الرياضي تفوّقه على هومنتمن للمباراة الرابعة على التوالي، وفاز باللقب عن جدارة، تحت قيادة مديره الفني احمد فران (36 عاماً)، الذي دخل التاريخ بعد اصبح اصغر مدرب لبناني يحرز اللقب.

وعلى الرغم من صعوبة فوزه في المباراة، قدم هومنتمن أداءً جيداً وقلّص الفارق الى 7 نقاط في الربع الثالث، إلا أن مقعد احتياط الرياضي كان له كلمة الفصل، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لبطل لبنان.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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